نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قناة عربية تعلن إذاعة مباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة أبوظبي الرياضية، عن بث مباراة الزمالك ضد فريق الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

أبوظبي تنقل مباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تُقام المباراة في الثالثة عصر يوم السبت المقبل في كينيا، لتكون بداية مشوار الزمالك في الدفاع عن لقبه الإفريقي.

وجاء في تغريدة عبر حساب قناة أبوظبي الرياضية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "بداية مشوار حامل اللقب.. مباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني في كأس الكونفدرالية".

تتطلع جماهير الزمالك إلى أداء قوي من فريقها في هذه المباراة، مع بداية سعيه للحفاظ على لقبه القاري وتحقيق إنجاز جديد في البطولة الأفريقية.

تعد هذه المباراة اختبارًا مهمًا للزمالك في بداية رحلته الإفريقية، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه تضمن له أفضلية قبل مباراة الإياب في القاهرة.

ومن المنتظر أن يدفع المدير الفني بأقوى تشكيل ممكن لتحقيق الفوز، خاصة أن الزمالك يطمح للمضي قدمًا في البطولة وتعزيز مكانته كأحد أقوى الأندية الإفريقية.