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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد أن ملعب سانتياجو برنابيو قد تم اختياره كأفضل ملعب في العالم لعام 2024 من قبل القمة العالمية لكرة القدم.

رسميا.. ريال مدريد يعلن اختيار ملعب سانتياجو برنابيو الأفضل في العالم

ووفقًا للبيان:

"تم تكريم ملعب سانتياغو برنابيو بلقب أفضل ملعب عالمي لعام 2024 من قبل القمة العالمية لكرة القدم (WFS)، التي تُعتبر المنصة الرئيسية في مجال كرة القدم، حيث ستُقدَّم الجوائز في حفل يقام في إشبيلية بتاريخ 19 سبتمبر.

تُبرز الجائزة الابتكارات المميزة التي أُدخلت على ملعب سانتياغو برنابيو، بما في ذلك الأرضية القابلة للسحب المزودة بتدفئة تحت الأرض، وشاشة الفيديو المحيطية بزاوية 360 درجة.

كما يُقدَّر التصميم الخارجي والداخلي للملعب، الذي يساهم في جعل البرنابيو معلمًا حضريًا نابضًا.

بالإضافة إلى ذلك، يُشيد بالملعب لدوره كوجهة ثقافية وسياحية رئيسية في مدريد، حيث استضاف حفلات لنجوم عالميين مثل تايلور سويفت وكارول جي ولويس ميغيل."

