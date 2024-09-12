نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسباب فشل انتقال ويلياميز إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف فيليكس تاينتا، وكيل نيكولاس ويليامز لاعب أتلتيك بيلباو، عن السبب وراء عدم انتقال موكله إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح تاينتا، في تصريحات لموقع "فوتبول إسبانيا"، أن اسم ويليامز كان مرتبطًا بالانتقال إلى برشلونة خلال الصيف، لكنه اختار في النهاية البقاء مع ناديه الحالي. وقال: "ويليامز قدم أداءً رائعًا هذا العام، وكان من وجهة نظري الأفضل في بطولة أمم أوروبا".

وأضاف تاينتا: "واجهنا ضغوطًا كبيرة خلال فترة قصيرة، ومع اقتراب نهاية سوق الانتقالات، كانت الأمور مشوبة بالتوتر". وأشار إلى أن ويليامز قرر البقاء لمدة موسم إضافي لمواصلة التطور والعمل على تحسين مستواه.

من جانبه، أكد ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، أن النادي ركز على تعزيز المراكز التي تحتاج إلى تقوية، بدلًا من التعاقد مع جناح هجومي جديد، خاصة بعد ضم داني أولمو.