نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة 3 نجوم.. أنباء سارة لجماهير ريال مدريد قبل لقاء سوسيداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعيد فريق ريال مدريد، 3 لاعبين بارزين في مباراته المقبلة أمام ريال سوسيداد والتي تأتي ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

ريال مدريد يستعيد 3 نجوم أمام سوسيداد

يحل فريق ريال مدريد، ضيفًا على سوسيداد في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني، يوم السبت المقبل والموافق 14 سبتمبر.

وافتقد ريال مدريد، مؤخرًا، جهود الثلاثي جود بيلينجهام وإيدير ميليتاو وتشواميني بسبب الإصابات.

ووفقًا لما أوردته شبكة “ريليفو” الإسبانية فإن الثلاثي بيلينجهام وميليتاو وتشواميني سيتواجد ضمن قائمة ريال مدريد لمباراة سوسيداد المقبلة بالليجا بعد تعافيهم من الإصابات.

وشهدت تدريبات ريال مدريد، اليوم الخميس، عودة بيلينجهام وميليتاو وتشواميني برفقة زملائهم اللاعبين وبالتالي تتأكد جاهزيته لخوض المباريات بشكل طبيعي.

وتقام مباراة ريال مدريد مع سوسيداد بملعب “ريالي أرينا”، يوم السبت المقبل، عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

ويحتل فريق ريال مدريد، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 8 نقاط بينما يتواجد سوسيداد بالمركز الثاني عشر ومعه 4 نقاط بعد لعب 4 جولات.