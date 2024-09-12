نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل لقاء جورماهيا.. انتصارات مُدوية لـ الأهلي في المباريات الافتتاحية بدوري أبطال إفريقيا خلال العقد الأخير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الأهلي، لبدء رحلة الدفاع عن لقبه ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2024-2025. بمواجهة قوية ضد نظيره جورماهيا الكيني في ذهاب دوري الـ32 بالبطولة القارية.

ويلتقي الأهلي في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة نظيره جورماهيا الكيني خارج ملعبه، في تمام الثالثة عصر يوم الأحد المقبل، في لقاء ذهاب دور الـ32 بالبطولة القارية.

ويمتلك النادي الأهلي سجلًا مميزًا في مبارياته الافتتاحية ببطولة دوري أبطال إفريقيا خلال آخر 10 سنوات، حيث حقق 8 انتصارات، وتعادل في مباراتين وخسر مباراة.

نتائج مباريات الأهلي الافتتاحية في دوري أبطال إفريقيا

حقق الأهلي 8 انتصارات في مبارياته الافتتاحية بالبطولات الأفريقية في آخر 10 سنوات، بينما تعادل في مباراتين وخسر مباراة وحيدة وجاءت كالآتي:

2014

خسر الأهلي أمام نظيره يانج أفريكانز التنزاني بهدف دون رد في مباراة الفريق الافتتاحية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

2015

الأهلي افتتح مشواره في دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على فريق الجيش الرواندي بثنائية نظيفة خارج ملعبه.

2016

استهل الأهلي مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا بالتعادل السلبي مع فريق ريكرياتيفو الأنجولي.

2017

تغلب الأهلي على حساب فريق بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي 1-0 في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

2018

اكتسح فريق الأهلي نظيره مونانا الجابوني برباعية نظيفة في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

2019

تفوق الأهلي على نظيره جيما آبا جيفار الإثيوبي بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

2019 – 2020

فاز الأهلي في مباراته الافتتاحية ببطولة دوري أبطال إفريقيا على فريق إطلع بره من جنوب السودان برباعية نظيفة.

2020 – 2021

تغلب الأهلي في مباراته الأولى ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق سونديب بطل النيجر بهدف دون رد.

2021 – 2022

تعادل الأهلي مع نظيره جيندارميري ناشونال من النيجر بنتيجة 1-1 في مباراته الأولى بالبطولة الأفريقية.

2022 – 2023

فاز الأهلي على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي بهدف دون رد في مباراته الأولى بالبطولة في ذهاب دور الـ32 بدوري الأبطال.

2023 – 2024

التقى الأهلي في مباراته الافتتاحية بدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا مع فريق سان جورج الإثيوبي وفاز عليه 3-0