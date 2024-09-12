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أحمد جودة - القاهرة - طلب نادي مودرن سبورت استعارة أحمد عابدين مدافع الأهلي الصاعد لمدة عام.. وتقوم لجنة التخطيط بعرض الأمر على مارسيل كولر الدير الفني بعد عودته من كينيا لحسم موقفه من إعارة اللاعب والذي لم يمض أيام على قيده في القائمة الإفريقية.

مودرن سبورت يطلب استعارة عابدين من الأهلي

يذكر أن كولر سبق وأن رفض اعارة عابدين أكثر من مرة لحاجة الفريق إلى جهوده بالرغم من صغر سنه لما يتمتع به من كفاءة بدنية وفنية عالية، لا سيما وأن مركز الظهير المساك في الأهلي يعاني من نقص عددي منذ فترة وخاصة بعد احتراف محمد عبد المنعم في نادي نيس الفرنسي.