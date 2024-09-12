عاجل.. الزمالك يعلن التعاقد مع البولندي كونراد ميشالاك

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، عن التعاقد مع البولندي كونراد ميشالاك لاعب فريق أحد السعودي لمدة موسم على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

الزمالك يعلن صفقة ميشالاك

جاء التعاقد مع البولندي كونراد ميشالاك بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان اللاعب اجتاز الكشف الطبي الذي خضع له في الساعات الماضية ووقع على عقود الانتقال رسميًا لصفوف القلعة البيضاء.

وقام مسؤولو الزمالك بقيد اللاعب في القائمتين المحلية والأفريقية للفريق بعد حسم الصفقة.