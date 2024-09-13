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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن الصفقة التي ستشعل الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2025.

نجم بايرن ميونخ يشعل صراع الصفقات بين ريال مدريد وبرشلونة

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فأن برشلونة وريال مدريد يريدان الحصول على خدمات جمال موسيالا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني.

وقالت الصحيفة الإسبانية، أن عقد موسيالا سينتهي في عام 2026 مع البايرن، وسيكون عمالقة أوروبا مهتمين باللاعب في الصيف المقبل، قبل عام من انتهاء عقده.

وأضافت:" سعر رحيل موسيالا عن بايرن ميونخ سيكون باهظ الثمن، حيث تبلغ قيمة اللاعب السوقية 130 مليون يورو".

وأوضحت:"سبق أن ترك موسيالا أدلة حول رغبته في ارتداء قميص نادي برشلونة، بالإضافة إلى تعصبه لليو ميسي كما أبدى لاعب خط الوسط الألماني إعجابًا كبيرًا ببيدري ويعتبره أحد أفضل اللاعبين في مركزه".

وأكلمت الصحيفة:"دور هانسي فليك، سيكون أساسيًا في هذه العملية، لو كان الأمر متروكًا للمدرب الألماني، لكان سيختار موسيالا العام المقبل في برشلونة، على الرغم من أن الوضع المالي للكيان والمبيعات المحتملة التي يمكن للنادي إغلاقها ستشكل القوة الاقتصادية للسوق المقبل".

وأكدت أن ثقة المدرب الكاملة بالشاب الألماني قد تكون حاسمة في إقناع اللاعب وبايرن ميونخ بقبول العرض.

وأشارت أن في مدريد، يمنحون الأولوية لرودري لاعب وسط مانشستر سيتي، لكنهم لا يستبعدون التعاقد مع موسيالا".