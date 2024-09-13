نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الأندية تحدد موعد اجتماع لمناقشة شكل الدوري الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن عقد اجتماع لرؤساء وممثلي الأندية الـ18 المشاركة في الدوري المصري يوم الأربعاء المقبل، الموافق 18 سبتمبر، لمناقشة شكل الدوري للموسم الجديد 2024-2025.

تصورات جديدة لشكل الدوري المصري

قدم عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على إدارة المسابقات، ثلاثة تصورات مقترحة لشكل الدوري الممتاز في الموسم المقبل. هذه الاقتراحات سيتم مناقشتها من قِبل رابطة الأندية المحترفة خلال الاجتماع المرتقب.

ويوجد العديد من المقترحات المقدمة والتي جاءت كالأتي:

-المقترح الأول: إقامة البطولة من دور واحد، بحيث يلعب كل فريق 17 مباراة. بعد ذلك، يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين؛ المجموعة الأولى تضم 10 فرق تتنافس على لقب الدوري، بينما تنافس الـ8 فرق الأخرى على تجنب الهبوط.

-المقترح الثاني: الاعتماد على النظام التقليدي بإقامة الدوري من مجموعة واحدة، مع نظام الذهاب والإياب، حيث يخوض كل فريق 34 مباراة.

-المقترح الثالث: إقامة الدوري بنظام المجموعتين، مما يزيد من إثارة المنافسة ويوفر فرصًا جديدة للأندية.

من المقرر أن يتم عرض هذه المقترحات الثلاثة على الأندية خلال الاجتماع، حيث ستقوم الأندية بالتصويت لاختيار الشكل الأنسب لبطولة الدوري في الموسم الجديد.