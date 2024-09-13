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أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تحضيراته بالقاهرة قبل التوجه إلى كينيا، لمواجهة جورماهيا بعد غد الأحد فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة جورماهيا الكيني

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، يوم الأحد المقبل.

وتطير بعثة الأهلي إلى كينيا اليوم، حيث سبق البعثة الثنائى سامي قمصان المدرب العام، القائم بأعمال مدير الكرة، بالإضافة إلى سمير عدلي المدير الإداري.

ويواجه الأهلي جورماهيا الكيني، في إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 15 سبتمبر الجاري، وستكون المباراة خارج القاهرة، والإياب في القاهرة يوم 21 من الشهر نفسه.