نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الالماني قبل مباريات اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر نادي هايدنهايم جدول ترتيب الدوري الألماني لهذه النسخة عقب مرور جولتين برصيد ست نقاط وبالتساوي مع بايرن ميونيخ صاحب الوصافة. ويتواجد بايرن ميونخ في المركز الثاني بالتساوي وبفارق الأهداف عن لايبزيج صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري الألماني. ويقدم لكم موقع دوت الخليج جدول ترتيب الدوري الألماني قبل الجولة الثالثة الذي يحظى على اهتمام الجمهور. مواعيد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الألماني * الجمعة 13 سبتمبر 2024: - بوروسيا دورتموند وهايدنهايم الساعة 9 ونصف مساء بتوقيت مصر * السبت 14 سبتمبر 2024: - بوروسيا مونشجلادباخ وشتوتجارت الساعة 4 ونصف عصرا بتوقيت مصر - فولفسبورج واينتراخت فرانكفورت الساعة 4 ونصف عصرا بتوقيت مصر - فرايبورج وبوخوم الساعة 4 ونصف عصرا بتوقيت مصر - هوفنهايم وباير ليفركوزن الساعة 4 ونصف عصرا بتوقيت مصر - لايبزيج ويونيون برلين الساعة 4 ونصف عصرا بتوقيت مصر - هولشتاين كيل وبايرن ميونخ الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر * الأحد 15 سبتمبر 2024: - أوجسبورج وسانت باولي الساعة 4 ونصف عصرا بتوقيت مصر - ماينز وفيردر بريمن الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر ترتيب الدوري الألماني قبل الجولة الثالثة 1- هايدنهايم 6 نقاط 2- بايرن ميونيخ 6 نقاط 3- لايبزيج 6 نقاط 4- بوروسيا دورتموند 4 نقاط 5- يونيون برلين 4 نقاط 6- فولفسبورج 3 نقاط 7- بوروسيا مونشنغلادباخ 3 نقاط 8- باير ليفركوزن 3 نقاط 9- آينتراخت فرانكفورت 3 نقاط 10- فرايبورج 3 نقاط 11- هوفنهايم 3 نقاط 12- ماينز نقطتان 13- فيردر بريمن نقطتان 14- شتوتجارت نقطة واحدة 15- أوجسبورج نقطة واحدة 16- هولشتاين كيل دون نقاط 17- سانت باولي دون نقاط 18- بوخوم دون نقاط