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أحمد جودة - القاهرة - حرص حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والكابتن أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على فريق الكرة، على الاطمئنان على بعثة الفريق الأول لكرة القدم في كينيا استعدادًا لخوض مباراة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية.

حسين لبيب يطمئن على بعثة الزمالك في كينيا قبل لقاء الشرطة في الكونفدرالية

وتواصل حسين لبيب والكابتن أحمد سليمان مع أحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة رئيس بعثة الزمالك في كينيا، والذي أكد بدوره على أن كافة الأمور الخاصة بالفريق جيدة من حيث الإقامة وملاعب التدريب بجانب جاهزية الفريق من الناحية الفنية لمباراة الشرطة الكيني المقبلة.

وشدد أحمد خالد حسانين على أن الأجواء مثالية داخل بعثة الزمالك، وهناك تركيز لدى اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق الفوز كي تكون ضربة البداية قوية في البطولة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في تمام الساعة الثالثة عصر غدًا السبت، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.