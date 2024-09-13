نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات مثيرة لكارلو أنشيلوتي قبل مواجهة ريال سوسيداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن مواجهة الغد أمام مضيفه ريال سوسيداد في إطار مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

تصريحات مثيرة لكارلو أنشيلوتي قبل مواجهة ريال سوسيداد

أنشيلوتي قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"غدًا يبدأ جدول متطلب للغاية، نريد أن نبدأ بشكل جيد".

وأضاف:"لقد استعدنا بعض اللاعبين، نحن نبدأ دائمًا بالحماس والرغبة في المنافسة، مواجهة سوسييداد معقدة وصعبة، لكن لدينا مشاعر جيدة".

وتابع:"فينيسيوس جونيور ليس في أفضل حالاته، لكنه حاسم للغاية بالنسبة لنا، نحن لسنا في عجلة من أمرنا، هذا هو اهتمامي الأخير".

وواصل:"إنه يعمل دائمًا بشكل جيد ويقدم كل ما لديه. أنا سعيد جدًا بما يفعله، لا أستطيع أن أفكر دائمًا في أن يكون الجميع في مستوى 100%".

وأشار:"بيلينجهام وتشواميني لن يشاركا في مباراة الغد، وسنرى مدى جاهزيتهما لمواجهة الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا".

وأردف:"لم يتواجد رودريجو في قائمة المرشحين للكرة الذهبية، لقد استحق أن يكون هناك وأتفهم أنه منزعج".

واستطرد:"لقد نسي شخص ما ما فعله في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل ضد السيتي وكان هدفِا مهمًا، بالإضافة إلى أنه يستطيع اللعب في العديد من المراكز وبشكل جيد دائمًا".

وحول مبابي قال المدرب الإيطالي:"مبابي وفينيسيوس يتحسنا أكثر فأكثر، ينسى الكثيرون أن الثنائي عاد في 9 أغسطس".

وزاد:"لم يتمكن الثنائي من المشاركة في الموسم التحضيري وتحسنت حالتهما بالفعل، إنهم بخير وسعداء".

وأكد أنشيلوتي:"في غرفة الملابس هناك جو جيد جدًا وصحي للغاية. هناك لاعبون سيتحملون المزيد من المسؤولية، مثل فينيسيوس ورودريجو والشباب، الذين لم يعودوا صغارًا بعد الآن".

وأشار:"الآن لدينا 7 مباريات في 20 يومًا، وسنقوم بالتناوب وسنراقب أولئك الذين عادوا يوم الخميس، ستكون المداورة بين اللاعبين مهمة جدًا".

وأوضح:"لست قلقًا للغاية بشأن خوض 7 مباريات، لقد اعتدنا على ذلك، وتقييم الإرهاق مهم للغاية. البرازيليون تحت المراقبة لأنه لم يكن لديهم الكثير من الوقت للعمل والراحة".

وأكمل:"يجب أن نحاول تجنب الإصابات. العام الماضي كان لدينا الكثير وتعاملنا مع الأمر جيدًا، علينا أن نتعايش مع ذلك. مع هذا الجدول من الطبيعي أن نتعرض للإصابات".

وأتم حديثه:"نحن سعداء بوجود فينيسيوس جونيور رُغم أنه ليس في أفضل حالاته، لكن لا يمكننا أن ننسى أنه بفضل فينيسيوس فزنا بدوري أبطال أوروبا، يجب أن نكن له الكثير من الحب".