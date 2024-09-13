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أحمد جودة - القاهرة - شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورفؤاد عودة اللاعب حسام عرفات بعد غيابه للعلاج للأصابة التي لحقت به في مباراة الجمارك الودية وخلعت قلوب الجميع.

وزير الشباب والرياضة يطمئن على لاعب بورفؤاد حسام عرفات

وقبل المران قام محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد بالحضور للإطمئنان على سلامة اللاعب بتكليف من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وتقديم التهنئة بالعودة بأسم سيادته وكان في استقباله الفريق الأول بقيادة سامر عبد الرحمن ومجلس الإدارة ممثلًا في أحمد رضوان المشرف على الفريق الأول وخالد الحسيني المدير التنفيذي وعبد الجريحي المستشار الفني وقام اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي بعمل ممر شرفي ترحيبًا بعودة زميلهم حسام عرفات.

اطمئن أشرف البجرمي وكيل أول وزارة الشباب والرياضة ورئيس قطاع الرياضة بالإطمئنان على سلامة عرفات وتقديم الدعم المعنوي له ونقل اهتمام سيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي بحالته الصحية وتكليف محمد عبد العزيز بإنهاء أي طلبات أو جراءات للاعب من قبل الوزارة.

ووجه اللاعب بالشكر والتقدير لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم المعنوى الكبير أثناء وبعد الإصابة واهتمامه الكبير بجميع الرياضيين.