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أحمد جودة - القاهرة - أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على صعوبة مباراة الشرطة الكيني، المقرر لها غدًا السبت على ملعب نيايو الوطني، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جوزيه جوميز: الشرطة الكيني لن يكون منافسًا سهلًا.. ونعمل للاستمرار على منصات التتويج

وقال جوميز في تصريحات قبل المباراة: "فريق الشرطة الكيني لن يكون منافسًا سهلًا، والزمالك يمتلك القوة الكافية ليكون جاهزًا للمباراة".

وفيما يخص التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الموسم الماضي قال المدير الفني:" "التتويج بلقب الكونفدرالية بالفعل أصبح ماضي ولكننا ننظر الأن إلى العمل كل يوم وبشكل سريع، لنكون قادرين على الاستمرار في التواجد على منصات التتويج".

وأضاف:"نمتلك قيمة فنية كبيرة على مستوى الأسماء داخل صفوف الفريق، وجودة لاعبين دوليين عالية، وهو أمر طبيعي في الزمالك بأن يمتلك عناصر قوية ودولية، وعادوا لصفوف الفريق مؤخرًا بطاقة قوية".

وشدد المدير الفني على أن الزمالك سيواجه الشرطة الكيني بكامل التقدير الفني للمنافس، وعدم ترك الفرصة أو المساحات له في أرض الملعب.

واختتم جوميز قائلًا:" في كرة القدم كل شيء وارد، وعلينا احترام الخصم وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في تمام الساعة الثالثة عصر غدًا السبت، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

