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أحمد جودة - القاهرة - أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، تقسيمة فنية في وسط الملعب خلال الجزء الأخير من المران الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب نيايو الوطني، استعدادًا لمباراة الشرطة الكيني المقرر لها غدًا السبت ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تقسيمة قوية بمران الزمالك على ملعب نيايو الوطني استعدادا لمواجهة الشرطة الكيني

وقسم الجهاز الفني اللاعبين لمجموعتين، تولى جوزيه جوميز توجيه تعليمات فنية للمجموعة الأولى، فيما تولى أحمد مجدي المدرب المساعد المجموعة الثانية.

واعتمد الجهاز الفني على تنفيذ بعض أفكاره الفنية خلال التقسيمة التي خاضها الفريق، وسط تعليمات مستمرة من جانب جوميز وأندريه بيكي المدرب العام خلال التقسيمة.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في تمام الساعة الثالثة عصر غدًا السبت، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

