نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يعلن تجديد عقد أندريه لونين حتى 2030 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد تجديد تعاقده مع حارس المرمى أندريه لونين حتى صيف 2030.

وجاء بيان نادي ريال مدريد كالتالي:"اتفق نادي ريال مدريد وأندري لونين على تمديد عقده الذي سيظل مرتبطًا بالنادي حتى 30 يونيو 2030".

وأضاف:" وصل لونين إلى ريال مدريد في عام 2018، بعمر 19 عامًا، وهو جزء من الفريق الأول منذ عام 2020. خلال مسيرته دافعًا عن قميص ريال مدريد، فاز بـ 10 ألقاب: دوري أبطال أوروبا (2)، كأس العالم للأندية (1)، كأس السوبر الأوروبي (2)، 2 دوري، 1 كأس الملك و2 كأس السوبر الإسباني".

وتابع النادي في بيانه:" لونين دولي مع منتخب أوكرانيا، وهو المنتخب الذي شارك معه في بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، وهو مرشح للفوز بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في موسم 2023-2024، الذي كان أداءه أساسيا بالنسبة لريال مدريد في تحقيق الألقاب الثلاثة: دوري أبطال أوروبا، الدوري وكأس السوبر الإسباني".