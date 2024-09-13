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أحمد جودة - القاهرة - مباراة النصر والأهلي السعودي اليوم في دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر النصر اليوم.. مشاهدة النصر × الأهلي السعودي Al-Nassr vs Al-Ahli Saudi بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024.. تشتعل الأجواء الكروية في السعودية بانتظار قمة كروية تاريخية تجمع عملاقي الكرة السعودية، النصر والأهلي، في مواجهة نارية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين. وتعتبر هذه المباراة واحدة من أبرز مباريات الجولة، حيث يتطلع كل فريق لتحقيق الفوز والانطلاق بقوة في الدوري.

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مشاهدة النصر × الأهلي السعودي Al-Nassr vs Al-Ahli Saudi | دوري روشن السعودي 2024

مباراة النصر والأهلي السعودي في دوري روشن السعودي

يشهد اللقاء مواجهة نارية بين نجوم عالميين من الطراز الأول، حيث يلتقي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، مع النجم الجزائري رياض محرز، صانع ألعاب نادي الأهلي. وتأتي هذه المواجهة بعد فترة التوقف الدولي، مما يزيد من حماس الجماهير ورغبتهم في مشاهدة هذا اللقاء المرتقب.

من المتوقع أن تشهد المباراة إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، سواء في المدرجات أو عبر شاشات التلفزيون، حيث يتطلع عشاق الكرة السعودية لمشاهدة هذه القمة التي تجمع بين فريقين يضم كل منهما مجموعة من أبرز اللاعبين في العالم. وتأتي هذه المباراة في ظل منافسة شرسة بين الفريقين على لقب الدوري السعودي، مما يزيد من أهمية هذه المواجهة.

موعد مباراة النصر والأهلي السعودي في دوري روشن السعودي

تحت الأضواء الكاشفة لملعب الأول بارك، يستعد فريقا النصر والأهلي لخوض مواجهة حاسمة في الدوري السعودي وتأتي هذه المباراة في وقت حرج لكلا الفريقين، حيث يسعيان لتحقيق الفوز من أجل تحسين موقعهما في جدول الترتيب وستنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية اليوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي السعودي في دوري روشن السعودي

يمكن لعشاق كرة القدم متابعة قمة الكرة السعودية بين النصر والأهلي مباشرة عبر قناة SSC1 SD. حيث حصلت شبكة قنوات SSC Sports على حقوق بث الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم.

معلق مباراة النصر والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025



سيكون معلق مباراة النصر والأهلي في الأسبوع الثالث من دوري روشن السعودي 2024-2025 المعلق فهد العتيبي، بالإضافة إلى محمد حسين وعبدالعزيز السبر.

تشكيل الأهلي السعودي المتوقع لمواجهة النصر

حراسة المرمى إدوارد ميندي الدفاع بسام الحريجي- روجر إيبانيز- ميريح ديميريال- على مجرشي الوسط فرانك كيسي- زياد الجهني- جابري فيج الهجوم إيفان توني- روبرتو فيرمينيو- رياض محرز

تشكيل النصر السعودي المتوقع لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى نواف العقيدي الدفاع سلطان الغنام- إيمريك لابورت- محمد سيماكان- سالم النجدي الوسط مختار على- عبدالله الخيبري- مارسيلو بروزوفيتش الهجوم تاليسكا- كريستيانو رونالدو- ساديو ماني

ترتيب فريقي النصر والأهلي السعودي جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024

يحتل النصر المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 4 نقاط، حيث جمعها من تعادل وفوز. على الجانب الآخر، يحتل الأهلي المركز الثامن برصيد 3 نقاط من خسارة وانتصار.

في المباراة الأولى، تعادل النصر مع الرائد بنتيجة 1-1، ثم عاد ليحقق فوزًا كبيرًا على الفيحاء بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية، حيث تألق النجم كريستيانو رونالدو كعادته.

أما الأهلي، فقد بدأ الموسم بقوة وحقق فوزًا بثنائية نظيفة على العروبة في الجولة الافتتاحية، لكنه تعثر في الجولة الثانية وخسر أمام الفتح بنتيجة 1-0.