نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب آرسنال يكشف آخر تطورات إصابة مارتن أوديجارد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض النرويجي مارتن أوديجارد لاعب أرسنال الإنجليزي، لإصابة قوية، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده أمام منتخب النمسا، ضمن فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوربية.

أرتيتا يتحدث عن إصابة مارتن أوديجارد

وقال الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال، في تصريحات صحفية، صباح الجمعة، "نحن بحاجة إلى المزيد من الاختبارات لمعرفة حالة أوديجارد".

وأضاف المدرب الإسباني "دعونا نرى ما سيحدث في اليوم التالي أو نحو ذلك".

وأختتم ميكل أرتيتا حديثه، قائلًا ""إنه إيجابي للغاية في كل شيء، مارتن يريد أن يكون هناك كل يوم، دعونا نرى ما سيحدث".

ويستعد أرسنال لملاقاة توتنهام هوتسبير في مباراة قوية، يوم الأحد القادم، في تمام الساعة الرابعة عصرا، ضمن فعاليات الجولة الرابعة، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".