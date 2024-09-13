نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير المصري في كينيا يؤازر لاعبي الزمالك في التدريبات قبل لقاء الشرطة الكيني في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حرص وائل عطية سفير مصر في كينيا على حضور التدريب الرئيسي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وكان في استقبال السفير كل من، أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق في كينيا، وعبد الواحد السيد مدير الكرة، وعمرو أبو العز المدير الإداري، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، وحرصوا على توجيه الشكر للسفير على تعاون مسؤولي السفارة مع بعثة الزمالك وتذليل أي عقبات تواجه الفريق.



والتقى السفير المصري وائل عطية، ومحمد أسامة القنصل المصري في كينيا بالبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق واللاعبين من أجل الاطمئنان على كافة الأمور ومعرفة احتياجات الفريق.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في تمام الساعة الثالثة عصر غدًا السبت، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.