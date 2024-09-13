نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يختتم تدريباته على ملعب نيايو الوطني استعدادا لمواجهة الشرطة الكيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، فقرة فنية في المران الختامي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب نيايو الوطني، استعدادًا للقاء الشرطة الكيني المقرر له غدًا السبت في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك ينهي تحضيراته لمواجهة الشرطة

قسم الجهاز الفني لاعبيه للمجموعتين، لتنفيذ بعض الجمل الفنية وتم خلالها التركيز على استغلال الكرات الثابتة بالإضافة إلى التدريب على التعامل مع الكرات العرضية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في تمام الساعة الثالثة عصر غدًا السبت، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.