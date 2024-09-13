نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصيحة جوميز للاعبي الزمالك قبل مواجهة الشرطة الكيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على منح تعليمات خاصة للاعبي الدفاع خلال المران الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب نيايو الوطني، استعدادًا لمباراة الشرطة الكيني المقرر لها غدًا السبت ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تعليمات جوميز لدفاع الزمالك

طلب جوميز من اللاعبين خلال التقسيمة التي خاضها الفريق في ختام مران اليوم، بضرورة تقارب اللاعبين في الخط الخلفي وعدم ترك المساحات.

وأدى اللاعبون بعض الجمل الفنية والخططية استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام بطل كينيا.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في تمام الساعة الثالثة عصر غدًا السبت، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.