فقرة خاصة للتدريب على ركلات الجزاء بمران الزمالك استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني في الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - خصص الجهاز الفني لفريق الزمالك فقرة بالتدريب على تسديد ركلات الجزاء عقب انتهاء المران الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب نيايو الوطني، استعدادًا للقاء الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

فقرة خاصة للتدريب على ركلات الجزاء بمران الزمالك

وشارك عدد من لاعبي الزمالك في تسديد ركلات الجزاء في الفقرة الأخيرة من المران، في وجود الحارسين محمد صبحي ومحمد عواد.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في تمام الساعة الثالثة عصر غدًا السبت، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.