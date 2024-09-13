نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يغادر نحو كينيا استعدادًا لمواجهة جورماهيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة الدولي، منذ قليل في طريقها إلى كينيا.

بعثة الأهلي تغادر إلى كينيا لمواجهة جورماهيا

يلتقي الأهلي مع جورماهيا، يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة رئيس البعثة، على متابعة كافة الإجراءات الإدارية قبل السفر والاطمئنان على الترتيبات الخاصة بالوصول والإقامة وملاعب التدريب وتهيئة الأجواء المناسبة للفريق وجهازه الفني.

وخاض الأهلي مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش، حيث عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، ثم أدى الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.