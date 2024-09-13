نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ظهوره الأول.. تريزيجيه يقص شريط أهدافه مع الريان أمام الشحانية بدوري نجوم قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل المصري الدولي محمود حسن تريزيجيه، هدفه الأول مع الريان في مباراة اليوم أمام الشحانية، المقامة ضمن منافسات دوري نجوم قطر.

بدأ محمود تريزيجيه، أساسيًا في تشكيل الريان لأول مرة أمام الشحانية بالمباراة التي تأتي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري نجوم قطر.

وافتتح تريزيجيه، أول أهداف فريق الريان أمام الشحانية بالدقيقة “5” عن طريق تسديدة رائعة من خارج حدود منطقة الجزاء.

هدف تريزيجيه أمام الشحانية