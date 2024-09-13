نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الخليج الرسمي أمام التعاون في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جورجوس دونيس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره التعاون بعد قليل بستاد التعاون ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الخليج والتعاون

وتنطلق صافرة بداية مباراة الخليج والتعاون مساء اليوم في تمام الساعة 6:45 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:45 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الخليج أمام التعاون

حراسة المرمى: سيهيتش

خط الدفاع: تيسراند، الخبراني، الفهد، ريبوتشو.

خط الوسط: حمزي، السميري، ناري.

خط الهجوم: ديمتريوس، فابيو، السالم.



القنوات الناقلة لمباراة الخليج والتعاون

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.