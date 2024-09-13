عاجل.. اتحاد اليد يعلن إلغاء قرار عدم مشاركة منتخب السيدات في بطولة إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، بقيادة الدكتور محمد الأمين، عن إلغاء قراره السابق بمنع منتخب السيدات من المشاركة في البطولة الإفريقية المزمع إقامتها في الكونغو، ومنح الفريق الفرصة الكاملة للمشاركة.

إلغاء قرار عدم مشاركة منتخب السيدات في بطولة إفريقيا

وأوضح الدكتور محمد الأمين أن هذا القرار جاء بعد تدخل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، حيث أكدا على أهمية عدم حرمان مصر من فرصة المشاركة في البطولة.

وفي بيان صحفي، أعربت لاعبات منتخب مصر لكرة اليد للسيدات عن شكرهن وامتنانهن للدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي، على تدخله السريع وجهوده في حل الأزمة.

بيان لاعبات منتخب مصر لكرة اليد

"نتوجه نحن، لاعبات منتخب مصر لكرة اليد للسيدات، بخالص الشكر والتقدير لرئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، الدكتور حسن مصطفى، على تدخله السريع والفعّال في حل الأزمة الأخيرة المتعلقة بقرار الاتحاد المصري بعدم مشاركتنا في بطولة إفريقيا 2024 وحل منتخب السيدات.

كانت الساعات الماضية مليئة بالتحديات والقلق، خاصة بعد أن تم إبلاغنا في معسكرنا التحضيري بإلغاء المشاركة في البطولة وحل المنتخب.

لكن تدخل الدكتور حسن مصطفى أعاد الأمل لنا كلاعبات وأعاد الاستقرار إلى المنتخب الوطني، بفضل جهوده وتواصله المستمر مع الجهات المسؤولة، تم التراجع عن القرار وعودة منتخب السيدات للاستعداد الكامل للمشاركة في بطولة إفريقيا 2024، وهو ما يُعيد إلينا حلم تمثيل مصر في المحافل القارية والدولية.

نحن ممتنون لدعمه وثقته في قدراتنا كلاعبات، ونؤكد أننا سنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق أفضل النتائج ورفع اسم مصر عاليًا في البطولات القادمة.

هذا التدخل يعكس التزام الدكتور حسن مصطفى بدعم كرة اليد المصرية ودفعها نحو مستقبل أفضل.

مرة أخرى، نشكر الدكتور حسن مصطفى على قيادته الحكيمة وتفانيه في حل الأزمة، ونتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات باسم مصر".