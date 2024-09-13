محمد عبدالمنعم ضمن قائمة نيس لمواجهة مارسيليا في الدوري الفرنسي

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أحمد جودة - القاهرة - تواجد محمد عبدالمنعم مدافع منتخب مصر ونيس، قائمة فريقه المختارة لمواجهة أولمبيك مارسيليا المقبلة في بطولة الدوري الفرنسي.

عبدالمنعم يتواجد في قائمة نيس لمواجهة أولمبيك مارسيليا

يستعد فريق نيس، لمواجهة أولمبيك مارسيليا ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الفرنسي، يوم غدٍ السبت.

ويحل فريق نيس، ضيفًا على أولمبيك مارسيليا بملعب “فيلودروم”، غدًا السبت، عند تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مدينتي القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي.

وأعلن الجهاز الفني لفريق نيس بقيادة المدرب فرانك هايس، قائمة مواجهة مارسيليا المقبلة والتي ضمت المحترف المصري محمد عبدالمنعم.

ويستعد محمد عبدالمنعم، لتسجيل ظهوره الثاني بقميص نيس أمام مارسيليا، بعدما شارك بديلًا في فوز فريقه على أنجيه 4-1 بالجولة الثالثة.

ومن المتوقع أن يبدأ محمد عبدالمنعم، أساسيًا في تشكيل نيس أمام أولمبيك مارسيليا لتعويض غياب المدافع مويس بومبيتو الذي تلقى بطاقة حمراء في الجولة الماضية.

وانضم محمد عبدالمنعم إلى صفوف نيس الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية، قادمًا من الأهلي بعقد يمتد لغاية 4 سنوات، أي حتى 2028.

ويحتل فريق نيس، المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 4 نقاط، بعدما فاز بمباراة وتعادل في واحدة وخسر أُخرى.