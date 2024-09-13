نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تريزيجيه يقدم بداية مثالية مع الريان في دوري نجوم قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الثاني من مباراة فريق الريان أمام نظيره الشحانية وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة بطولة الدوري القطري. وقدم محمود حسن تريزيجيه لاعب الريان القطري والمنتخب المصري بداية مثالية في مباراته الأولى والذي تواجد في التشكيل الأساسي. تريزيجيه سجل هدف في الدقيقة الخامسة كما صنع هدفين آخريين في المباراة. ويتقدم الريان القطري على حساب الشحانية برباعية مقابل هدف وحيد، حتى هذه اللحظة. تشكيل الريان أمام الشحانية حارس المرمى: سامي حبيب.

خط الدفاع: حازم أحمد، وجوليان دي سارت، وديفيد جارسيا، وعبد العزيز حاتم.

خط الوسط: محمود حسن تريزيجيه، وروجر جيديس، وجابريل بيريرا.

خط الهجوم: أندريه أمارو، وعادل بدر، وتياجو مينجيز.