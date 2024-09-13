محمد صلاح يطارد رقم ستوريدج أمام نوتنجهام

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أحمد جودة - القاهرة - يسعى المصري الدولي محمد صلاح نجم ليفربول، لمواصلة التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي عندما يلعب ضد نوتنجهام فورست في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح على موعد مع إنجاز جديد في البريميرليج

يستعد فريق ليفربول، لمواجهة ضيفه نوتنجهام فورست على ملعب “أنفيلد”، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي، غدًا السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وتمكن محمد صلاح، من تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم في أول 3 جولات من الدوري الإنجليزي هذا الموسم، أمام إيبسويتش تاون وبرينتفورد ومانشستر يونايتد.

ويُمكن أن يصبح محمد صلاح، ثاني لاعب مع ليفربول يسجل في الأربع مباريات الافتتاحية بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك إذا زار شباك نوتنجهام فورست بالمباراة المقبلة.

ويُعادل محمد صلاح، إذا زار شباك نوتنجهام، رقم دانيل ستوريدج لاعب ليفربول السابق الذي تمكن من التسجيل في أول 4 جولات من الدوري الإنجليزي عام 2013.