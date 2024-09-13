نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الزمالك يعلن التعاقد مع الفلسطيني عمر فرج قادمًا من أيك السويدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الزمالك عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن التعاقد مع المهاجم الفلسطيني عمر فرج نجم فريق أيك السويدي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل.

الزمالك يضم عمر فرج

نشرت حسابات القلعة البيضاء الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو تقديمي للاعب وعلقوا عليها: "أنا أصلًا زملكاوي، عمر فرچ يُحيّيكم ويتحدث إليكم".

وتحدث اللاعب عن حبه وعشقه لنادي الزمالك، وعن أهدافه مع القلعة البيضاء في الفترة المقبلة، وعن حب والده لشيكابالا منذ صغره.

وكان مجلس إدارة النادي توصل لاتفاق مع اللاعب وناديه على كافة الأمور الخاصة بالصفقة، ووقع المهاجم على العقود الكترونيًا في ظل تواجده مع منتخب فلسطين لخوض مباريات تصفيات أسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

يأتي تعاقد مجلس إدارة الزمالك مع الفلسطيني عمر فرج بعد موافقة البرتغالي جوزيه جوميز على إبرام الصفقة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد في ظل منافسة الزمالك على أكثر من بطولة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت المقبل، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.