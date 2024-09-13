نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من الفلسطيني عمر فرج بعد الانضمام رسميًا إلي نادي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الفلسطيني عمر فرج مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالانضمام للقلعة البيضاء وحفاوة الاستقبال منذ وصوله إلى القاهرة، معربًا عن فخره بالتواجد داخل النادي الأبيض.

وقال اللاعب:" الزمالك كان يريد استعارتي منذ البداية وتلقيت هذا الأمر من خلال وكيل أعمالي في انتقالات يناير الماضية ولكن الأمور لم تكتمل، بعد ذلك المفاوضات لم تتوقف واستمرت منذ ذلك الوقت، إلى أن تمت الصفقة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية".



وتابع عمر فرج قائلًا: " الزمالك فريق كبير ويمتلك التاريخ وكل شيء، وعندما شاهدت كل ما يخص النادي تحمست كثيرًا للانضمام للأبيض، وشعرت أن الانضمام للفريق أمر جيد لي ولهم، ونستطيع فعل الكثير سويًا".



وأضاف قائلًا:" الزمالك له تاريخ كبير وقريب من فلسطين، وهذا يشجعني على عمل الكثير للنادي وبذل أقصى جهد".

وواصل المهاجم:"دور المجموعات بالبطولة الأفريقية هو الأهم للفريق، وسأفعل المطلوب مني لتقديم أفضل شيء للزمالك".

وأضاف عمر فرج قائلًا:" تابعت مباراة الزمالك أمام الأهلي الأخيرة، بجانب متابعة لنهائي الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي، وينتظرنا ديربي كبير في كأس السوبر الأفريقي وهي مباراة أكبر من المباريات الأخرى، وأتمنى التواجد والمشاركة مع الفريق في مباراة السوبر الأفريقي والفوز باللقب".

وتابع اللاعب:" أول طموحاتي مع الزمالك هو تحقيق السوبر الأفريقي، بجانب الحصول بعد ذلك على مكان أساسي مع الفريق وتحقيق بطولة الدوري المصري وأكون هدافًا لهذه البطولة".

واختتم عمر فرج تصريحاته قائلًا:" أكثر ذكريات تجمعني بنادي الزمالك هو حب والدي لـ "شيكابالا"، فهو لاعب له طريقة لعب وأهداف خاصة، بجانب التسديدات الرائعة التي يقوم بها، فهو لاعب كبير والجميع يحبه".