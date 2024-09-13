نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة هايدنهايم في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن توماس توتشل المدير الفني لبوروسيا دورتموند الالماني عن التشكيل الأساسي الذي سيواجه بها ​هايدنهايم وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من ‍بطولة الدوري الألماني.

تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة هايدنهايم

وستقام المباراة بعد قليل وستقوم قناة بي ان سبورت 5 بنقل أحداث اللقاء وسيقوم محمد بركات بالتعليق على المباراة.

يحتل بوروسيا دورتمد المركز الرابع برصيد 4 نقاط في جدول الدوري الالماني بينما يحتل هايدنهايم صدارة جدول البوندزليجا برصيد 6 نقاط في الموسم الحالي.

وسيخوض بوروسيا دورتموند المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كوبل

خط الدفاع:انطون، بنسيبنسبايني، نيميتشا، جوراسي.

خط الوسط: برانديت، جروب، مالين.

خط الهجوم: سولي، ريرسون، اديمي.