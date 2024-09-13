نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يجيب على حقيقة عروض السعودية ل فينسيوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجاب المدرب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بعد سؤاله عن العروض السعودية المقدمة للاعب الفريق فينسيوس جونيور.

علق كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على الأخبار التي تتحدث عن عرض من السعودية لضم فينيسيوس، ومدى تأثير ذلك على اللاعب.

وقال أنشيلوتي: "ليس لدي معلومات حول ما إذا كان فينيسيوس قد تلقى عرضًا من السعودية، فليس لدي تواصل يومي مع الجميع، ولم نتناول هذا الموضوع."

وأضاف: "فينيسيوس لديه شغف كبير بكرة القدم، وأي مسألة خارج الملعب لن تؤثر عليه أو تزعجه، ولن يكون لها تأثير سلبي على مستواه وأدائه."