نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رابيد بوخارست يتحدى الزمالك ويعلن رسميًا تعاقده مع أرون بوبيندزا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي رابيد بوخارست الروماني، اليوم الجمعة، تعاقده بشكل رسمي مع الجابوني أرون بوبيندزا لاعب الشباب السعودي الأسبق.

رابيد بوخاريست يضم بوبيندزا

أشار نادي رابيد بوخارست، عبر بيان رسمي، إلى التوقيع الرسمي مع الجابوني البالغ من العمر 28 عامًا، كلاعب حر، بعقد لغاية موسمين، حتى صيف 2026.

وبدأ بوبيندزا، مسيرته الكروية في موطنه مع مونانا، الذي جاء منه إلى أوروبا في عام 2016 عندما وقع مع بوردو الفرنسي، وتمت إعارته 4 مرات إلى ب أو إف سي، وجازيليك أجاكسيو، وتور إف سي وفييرينسي، كما لعب لناديي الشباب السعودي والعربي القطري.

ويأتي تعاقد رابيد بوخارست مع بوبيندزا، بعد أيام قليلة، من إعلان الزمالك وصول البطاقة الدولية للاعب.

وكان نادي الزمالك قد أعلن الأحد، عن وصول البطاقة الدولية للاعب بوبيندزا بعد توقيع اتفاقية تعاقد معه.

ومن المنتظر أن يتوجه الزمالك لشكوى اللاعب بوبيندزا في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بعد توقيعه مع رابيد بوخارست.