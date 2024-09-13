نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف سانشو من المشاركة مع تشيلسي ضد برونموث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف إنزو ماريسكا، المدير الفني لنادي تشيلسي، عن موقف جيدون سانشو من التشكيلة الأساسية في مباراة الفريق ضد بورنموث المقررة غدًا السبت في الدوري الإنجليزي.

وقال ماريسكا: "أنا المسؤول عن تحديد التشكيلة الأساسية، وكل شيء يعتمد على الأداء في التدريبات. سانشو أحد أجنحتنا، وقد أظهر ما كنت أتوقعه منه. الأمر الآن هو العثور على الوقت المناسب لمنحه الفرصة للمشاركة."

وأضاف ماريسكا أنه يولي أهمية كبيرة لأداء اللاعبين في التدريبات، حيث يسعى لإدماج سانشو في التشكيلة عندما يكون في أفضل حالاته.

ولفت إلى أن الفريق يسعى لتحقيق التوازن المثالي بين منح الفرص وتأكيد الجاهزية، مما يعزز من فرص تشيلسي في تحقيق نتائج إيجابية في المباراة القادمة.

وأشار ماريسكا إلى أن فريق تشيلسي يشهد حالة من التنافسية العالية بين اللاعبين، مما يساهم في رفع مستوى الأداء العام للفريق. وأضاف أن الاختيار بين اللاعبين، بما في ذلك سانشو، يتم بناءً على تقييم شامل لأداء كل فرد في التدريبات وفي المباريات السابقة.

وأكد أن الهدف هو ضمان أن يكون كل لاعب في أفضل حالة ممكنة عند الحاجة إليه، مما يساهم في تحقيق التوازن والاستقرار في التشكيلة الأساسية خلال المباريات المهمة.