نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد من الزمالك على منتقدي "زي" الفريق أمام الشرطة الكيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك أن الزي الذي سيخوض به فريق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مباراة الشرطة الكيني في بطولة الكونفدرالية الأفريقية من الشركة المصنعة لن يكون الزي الرسمي للفريق خلال الموسم الجديد، بل زي مؤقت لحين تسلم النادي للملابس المتفق عليها من الشركة.

متحدث الزمالك: زي مباراة الشرطة الكيني “مؤقت”

أضاف أنه تم الاستقرار على خوض الفريق لمباراة الشرطة الكيني بزي مؤقت لحين الإعلان الرسمي عن كافة الأطقم الخاصة بالفريق على منصات النادي الرسمية في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أيضًا أن يكون هناك زي مخصص لمباراة بطولة كأس السوبر الأفريقي من الشركة المصنعة مع العلم أن مجلس الإدارة حريص على ظهور الفريق بأفضل شكل ممكن وبالشكل الذي يليق بنادي الزمالك وجماهيره.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت المقبل، على ملعب نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.