بيراميدز يختتم تدريباته لمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - اختتم فريق نادي بيراميدز، تدريباته في العاصمة الرواندية كيجالي قبل مواجهة نادي الجيش الرواندي في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز يختتم تدريباته لمواجهة الجيش الرواندي

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في السابعة من مساء السبت على استاد أماهورو في كيجالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأقيم المران الأخير على ملعب أماهورو الذي يستضيف اللقاء، واستمر لمدة ساعة واحدة، وسمح الجهاز الفني للإعلام الرواندي بالحضور والتصوير لمدة ١٥ دقيقة.

وشهد المران مشاركة الثنائي فيستون ماييلي وبلاتي توريه لأول مرة في التدريبات الجماعية بعد انضمامها أمس للبعثة قادمين من بلادهما، واطمأن الجهاز الفني عليهما.