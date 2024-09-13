نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة النصر والأهلي بالدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل السلبي لقاء الشوط الأول من بطولة الدوري السعودي التي تلعب بين الفريقين مساء اليوم في الجولة الثالثة من عمر منافسات دوري روشن للمحترفين.

ويستعرض معكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، نتيجة الشوط الأول من مواجهة النصر والأهلي في منافسات الدوري السعودي لهذه النسخة.

بدأ الشوط الأول قوي من جانب الفريقين في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الأول بارك في دوري روشن.

وفي الدقيقة حصل زياد الهجني لاعب النادي الأهلي على بطاقة صفراء بعد التدخل مع لاعب الخصم في الدقيقة الثامنة والعشرون من عمر المباراة.

وأطلق حكم المباراة صافرته بعد احتساب ثلاث دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع معلنًا التعادل السلبي بين الفريقين.

ودخل الأهلي مباراته أمام النصر بالتشكيل الآتي:-

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: روجو إيبانيز، روجيرو إيبانيز، ميريج ديميرال، علي مجرشي

الوسط: فرانك كيسيه، زياد الجهني، عبد الله العمار، فراس البريكان

الهجوم: رياض محرز، روبرتو فيرمينو، إيفان توني.

في حين دخل النصر مباراته ضد الأهلي بالتشكيل الآتي:-

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد سيماكان - لابورت - سالم النجدي.

خط الوسط: الخيبري - أوتافيو - بروزوفيتش.

خط الهجوم: تاليسكا - رونالدو - ماني.