نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. مهاجم تشيلسي ينتقل إلى جوزتيبي التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، إلى صفوف فريق جوزتيبي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق.

أعلن نادي جوزتيبي التركي، اليوم الجمعة، عن التعاقد مع ديفيد داترو فوفانا، مهاجم تشيلسي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وجاء في بيان النادي: "تم الاتفاق مع نادي تشيلسي ولاعبه ديفيد داترو فوفانا على إعارة اللاعب مع وجود خيار الشراء حتى نهاية موسم 2024/2025."

فوفانا انضم إلى تشيلسي في عام 2023 بعد تسجيله 24 هدفًا في الدوري والكأس الأوروبية مع فريق مولده. خلال موسم 2023/2024، خاض فترات إعارة ناجحة مع يونيون برلين وبيرنلي، مسجلًا 6 أهداف.