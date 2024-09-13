الرياضة

عاجل.. محمد عبدالمنعم يكشف عن مثله الأعلى ولحظة لا تنسى مع الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد عبدالمنعم يكشف عن مثله الأعلى ولحظة لا تنسى مع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد عبدالمنعم نجم منتخب مصر ونيس الفرنسي، عن مثله الأعلى في عالم كرة القدم وأفضل لحظاته بقميص الأهلي، فريقه السابق.

عبدالمنعم: راموس هو مثلي الأعلى

قال عبدالمنعم في حواره مع الموقع الرسمي لنادي نيس: "أشكر كل الناس اللي دعموني وأشكر جماهير الأهلي وجمهور نيس وإن شاء الله أقدم شيء جيد يفيد النادي".

وتابع عبدالمنعم: "أتمرن جيدًا في الجيم والملعب، ومثلي الأعلى في عالم كرة القدم هو سيرجيو راموس".

وأضاف: "في بداياتي كنت ألعب مهاجم وهذه الميزة تساعدني في إحراز الأهداف وأتمركز جيدًا في منطقة الجزاء".

وواصل: "أفضل لحظة ليا مع الأهلي هدفي في شباك الوداد، وقتها لم يكن أمامي أي خيار سوى الخروج بالمكسب، لأننا خسرنا النهائي على نفس الملعب بالسنة الماضية".

واختتم: "درسنا فريق مارسيليا بشكل جيد وإن شاء الله نعود سعداء بالمكسب، وسأبدأ تعلم الفرنسية من اليوم".

الكلمات الدلائليه
أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا