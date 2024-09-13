نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. النصر يفلت من الهزيمة بهدف عكسي أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في شباك التعادل التي نصبها له نادي الأهلي خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم في الجولة الثالثة من عمر منافسات دوري روشن للمحترفين.

نتيجة مباراة النصر والأهلي 1-1

ويستعرض معكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، نتيجة مباراة النصر والأهلي في منافسات الدوري السعودي لهذه النسخة.

شهد الشوط الأول محاولات عديدة من جانب فريقي النصر والأهلي من أجل احراز هدف التقدم ولكن ذلك دون جدوى.

وأشهر حكم المباراة بطاقته الصفراء في وجه زياد الهجني لاعب الأهلي في الدقيقة الثامنة والعشرين من عمر المواجهة.

وأطلق حكم المباراة صافرته بعد احتساب ثلاث دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع معلنًا التعادل السلبي بين الفريقين.

بدأ الشوط الثاني بضغط كبير من جانب نادي الأهلي من أجل احراز هدف التقدم للفوز بالثلاث نقاط.

وفي الدقيقة السابعة والخمسون، نجح فرانك كيسيه في التسلل إلى شباك النصر بمساعدة من فراس البريكان ووضع أولى أهداف فريقه.

وجاء هدف التعادل لصالح النصر بأقدام سلطان الغنام في الدقيقة التاسعة من الوقت البدل من ضائع.

وأطلق حكم المباراة صافرته بعد أن احتسب تسع دقائق وقت محتسب بدل من ضائع معلنًا فوز الأهلي على النصر بهدف نظيف.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز التاسع بالدوري السعودي، وتجمد رصيد النصر عند النقطة الخامسة في المركز السادس.