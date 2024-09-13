نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد تعادل النصر مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق النصر تعادلًا صعبًا أمام الأهلي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الجمعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي. أقيمت المباراة على أرضية ملعب "الأول بارك" في إطار مواجهات الجولة الثالثة من البطولة.

أحداث مباراة النصر والأهلي

افتتح الأهلي التسجيل في الدقيقة 57 من عمر المباراة عبر اللاعب فرانك كيسيه، الذي أحرز هدفًا رائعًا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. ومع نهاية المباراة، وفي الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، سجل بسام الحريجي لاعب الأهلي هدفًا بالخطأ في مرماه، ليمنح النصر التعادل في اللحظات الأخيرة.

جدول ترتيب الدوري السعودي

1- الهلال 6 نقاط

2- القادسية 6 نقاط

3- التعاون 6 نقاط

4- الاتحاد 6 نقاط

5- الاتفاق 6 نقاط

6- النصر 5 نقاط

7- الرياض 4 نقاط

8- الوحدة 4 نقاط

9- الأهلي 4 نقاط

10- ضمك 3 نقاط

11- الشباب 3 نقاط

12- الفتح 3 نقاط

13- الخليج 3 نقاط

14- الرائد نقطة واحدة

15- العروبة دون نقاط

16- الخلود دون نقاط

17- الفيحاء دون نقاط

18- الأخدود دون نقا