بوروسيا دورتموند يخطف صدارة الدوري الألماني برباعية في هايدنهايم

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أحمد جودة - القاهرة - نجح بوروسيا دورتموند في خطف صدارة الدوري الألماني من هايدينهايم بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة البوندزليجا في الموسم الحالي.

بوروسيا دورتموند يهزم هايدينهايم برباعية

وبهذه النتيجة، يحتل بوروسيا دورتمد المركز الأول برصيد 7 نقاط في جدول الدوري الالماني بينما يحتل هايدنهايم المركز الثاني برصيد 6 نقاط في الموسم الحالي.

بدأ اللقاء بسيطرة من جانب بوروسيا دورتموند الذي تمكن من تسجيل الهدف الأول مبكرا تحديدا في الدقيقة 11 عن طريق دانيايل مالين.

واصل لاعبو بوروسيا دورتموند سيطرتهم على أحداث اللقاء حتى نجحوا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 17 من توقيع كريم أديمي.

بعد الهدف الثاني، انتفض لاعبو هايدنهايم من أجل العودة إلى أجواء المباراة حتى تمكنوا من تسجيل هدفهم في الدقيقة 39 عن طريق مارفن بيرنجر.

وقبل نهاية الشوط الأول بأربعة دقائق تحديدا في الدقيقة 41، نجح لاعبو بوروسيا دورتموند في تسجيل الهدف الثالث عن طريق كريم اديمي لينهي على آمال هايدنهايم بالخروج بنقطة التعادل في هذا الشوط الذي انتهى بتقدم دورتموند على هايدنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، كان الآداء متواضعا من كلا الجانبين، حيث تراجع أداء لاعبي بوروسيا دورتموند بينما حاول لاعبو هايدنهايم العودة لأجواء المباراة حتى نجحوا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 74 عن طريق بيريونج من ركلة جزاء.

قضى لاعبو بوروسيا دورتموند على طموحات لاعبو هايدنهايم عندما سجلوا الهدف الرابع في الدقائق الأخيرة من المباراة لينتهي اللقاء بفوز بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف مقابل هدفين.

