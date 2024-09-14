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أحمد جودة - القاهرة -

أعرب السفير المصري في كينيا، خالد عطية، عن سعادته الكبيرة بالدعم والشعبية التي يتمتع بها نادي الزمالك في كينيا، وذلك قبيل مباراة الفريق المرتقبة أمام نادي الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

سفير مصر في كينيا: شعبية الزمالك كبيرة.. وتمنيات بالتوفيق للزمالك والأهلي في مواجهاتهما الإفريقية

وأكد عطية، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «ملعب الشمس» الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان على قناة الشمس، أن الجماهير الكينية متحمسة لرؤية نجوم القلعة البيضاء في هذه المواجهة المهمة.

وأشار السفير إلى أن مباراة الزمالك تحظى بمتابعة واسعة من الجماهير في كينيا، معبرًا عن ثقته في أن الفريق سيقدم أداءً مشرفًا يُليق بتاريخه العريق.

وأضاف عطية: "أتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك في مباراته المقبلة، كما أتمنى النجاح أيضًا للنادي الأهلي الذي وصل مؤخرًا إلى كينيا استعدادًا لمباراته ضد جورماهيا الكيني."

