نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية لمتابعة مباريات البريميرليج من أجل متابعة نجومه المتألقين في البطولة الأكثر شعبية على مستوى العالم.

نجح مانشستر سيتي في التتويج بلقب البريميرليج في الموسم الماضي الذي احتل صدارته برصيد 91 نقطة بينما جاء آرسنال في المركز الثاني برصيد 89 نقطة بينما تراجع ليفربول إلى المركز الثالث برصيد 82 نقطة.

يحتل كلا من مانشستر سيتي وليفربول صدارة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 9 نقاط وجاء كلا من برايتون وآرسنال ونيوكاسل يونايتد في المراكز الثالث والرابع والخامس على الترتيب برصيد 7 نقاط.

يتم نقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة البريميرليج في الموسم الحالي.

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة الرابعة من البريميرليج...

- ساوثهامبتون ومانشستر يونايتد الساعة 2 ونصف ظهرا بتوقيت مصر

- فولهام وويستهام يونايتد الساعة 5 عصرا بتوقيت مصر

- ليفربول ونوتنجهام فورست الساعة 5 عصرا بتوقيت مصر

- مانشستر سيتي وبرينتفورد الساعة 5 عصرا بتوقيت مصر

- كريستال بالاس وليستر سيتي الساعة 5 عصرا بتوقيت مصر

- برايتون وإبسويتش تاون الساعة 5 عصرا بتوقيت مصر

- أستون فيلا وايفرتون الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر

- بورنموث وتشيلسي الساعة 10 مساء بتوقيت مصر