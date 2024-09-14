نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في مواجهة قوية أمام نظيره بورنموث، مساء اليوم السبت الموافق 14 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة بورنموث وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد بورنموث، مساء السبت في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية؛ هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.