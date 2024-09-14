نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الإسبانية مباريات الدوري الإسباني من أجل متابعة نجومه البارزين في البطولة الأكثر إثارة على مستوى العالم.



يحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 12 نقطة وجاء كلا من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفياريال في المراكز الثاني والثالث والرابع على الترتيب برصيد 8 نقاط بينما يحتل جيرونا وديبورتيفو ألافيس وأوساسونا المركز الخامس والسادس والسابع على الترتيب برصيد 7 نقاط.



نجح ريال مدريد في التتويج بلقب الليجا في الموسم الماضي الذي احتل صدارته برصيد 95 نقطة بينما جاء برشلونة في المركز الثاني برصيد 85 نقطة بينما احتل جيرونا المركز الثالث برصيد 81 نقطة.



يتم نقل مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الليجا في الموسم الحالي.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة الخامسة من الليجا الإسبانية...



- ريال مايوركا وفياريال الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر

- إسبانيول وديبورتيفو ألافيس الساعة 5 وربع عصرا بتوقيت مصر

- إشبيلية وخيتافي الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر

- ريال مدريد وريال سوسيداد الساعة 10 مساء بتوقيت مصر