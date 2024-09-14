نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد مع نظيره نادي ساوثهامبتون مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب ساينت ماري، مواجهة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم.

ويستعرض معكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لهذه المباراة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون اليوم في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية، كونها الناقل الرسمي للبطولة.