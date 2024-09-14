نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك أمام الشرطة الكيني في الكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره فريق الشرطة الكيني، عصر اليوم السبت، على ملعب نيايو الوطني، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة الفارس الأبيض ضد نظيره الشرطة الكيني ضمن منافسات الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى الزمالك حامل اللقب لتقديم أداء جيد في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، مع وجود اللاعبين أصحاب الخبرات والصفقات الجديدة، للحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي، بعد التتويج به الموسم الماضي على حساب نهضة بركان المغربي.

موعد مباراة الزمالك ضد الشرطة الكيني في الكونفدرالية

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفًا على نظيره فريق الشرطة الكيني، عصر اليوم السبت، على ملعب نيايو الوطني، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك ضد الشرطة الكيني في الكونفدرالية

وأعلنت مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية، إذاعتها مباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية عبر القناة المفتوحة على النايل سات.

تردد قناة أبوظبي الرياضية

التردد: 12091

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة البث: HD